Погода в Москве: Декабрь пока остается "в плюсе"

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.