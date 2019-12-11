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Погода в Москве: Декабрь пока остается "в плюсе"

08:50 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

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