Суд запретил Трампу тратить бюджет Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой

12:00 Источник: Газета.Ru

Федеральный судья в Эль-Пасо Дэвид Брионес не разрешил администрации президента США Дональда Трампа тратить $3,6 млрд из бюджета Пентагона для возведения стены на границе с Мексикой. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, попытка Белого дома выделить средства на строительство заграждений способом объявления чрезвычайного положения признана незаконной.

Отмечается, что истцами, которые потребовали запретить строительство, является округ Эль-Пасо, а также организация Border Network for Human Rights.

Как стало известно, в суде решили ввести постоянный запрет на перераспределение средств для возведения стены. Газета.Ru