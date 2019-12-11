На загоревшемся лакокрасочном заводе в Екатеринбурге есть угроза взрыва - источник
11:32 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза взрыва цистерн с химикатами существует из-за пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, МЧС наращивает группировку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Есть угроза взрыва, потому что там цистерны с химикатами. Группировку МЧС усиливают", - сказал собеседник агентства.
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