На загоревшемся лакокрасочном заводе в Екатеринбурге есть угроза взрыва - источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза взрыва цистерн с химикатами существует из-за пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, МЧС наращивает группировку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Есть угроза взрыва, потому что там цистерны с химикатами. Группировку МЧС усиливают", - сказал собеседник агентства.