Турция готова закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400 - МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция готова рассмотреть возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала "А хабер".

"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", - приводит его слова газета "Сабах".

По словам Чавушоглу, Анкара может также "изменить статус и для базы Куреджик", на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.