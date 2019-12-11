Турция готова закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400 - МИД
12:05 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция готова рассмотреть возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала "А хабер".
"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", - приводит его слова газета "Сабах".
По словам Чавушоглу, Анкара может также "изменить статус и для базы Куреджик", на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.
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