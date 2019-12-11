Названы комфортные и одновременно доступные по стоимости проживания города РФ

12:20 Источник: РБК

Институт территориального развития «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.

Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

«Относительно доступными» по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.

Многие из «относительно доступных» — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости. Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости — население города уменьшается, и в нем продается много квартир.

Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды.

Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань. В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата — в частности, Сочи и Ставрополь.

Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов). РБК