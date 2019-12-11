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Послы ряда стран бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии

14:00 11.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Послы пяти стран – Боснии и Герцеговины, Албании, Косова, Турции и Хорватии бойкотировали церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Причиной бойкота стало присуждение премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который поддерживал бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, — передает Би-би-си.

Присуждение премии Хандке стало одной из причин, по которым Нобелевский комитет по литературе покинула писательница Гунн-Бритт Сундстрём.  Эхо Москвы

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