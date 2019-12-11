Суд в Кемерове взыскал с собственников ТЦ "Зимняя вишня" 118 млн руб. в пользу потерпевших
16:00 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре. Об этом ТАСС сообщил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.
"9, 10 и 11 декабря 2019 года Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом", - сказал он.
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