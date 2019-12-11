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Консерваторы сохраняют лидерство перед завтрашними выборами в британский парламент

16:32 11.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Британские консерваторы сохраняют лидерство перед выборами в парламент, которые состоятся завтра.Об этом свидетельствуют результаты последних опросов. 

Лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называет выборы во многом решающими. В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин также уверен в поддержке избирателей.

Окончательно итоги выборов в Великобритании будут объявлены в пятницу.  Эхо Москвы

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