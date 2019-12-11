Консерваторы сохраняют лидерство перед завтрашними выборами в британский парламент
16:32 11.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Британские консерваторы сохраняют лидерство перед выборами в парламент, которые состоятся завтра.Об этом свидетельствуют результаты последних опросов.
Лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называет выборы во многом решающими. В свою очередь, лидер лейбористов Джереми Корбин также уверен в поддержке избирателей.
Окончательно итоги выборов в Великобритании будут объявлены в пятницу. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:40 11.12.2019
- Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне
- 17:12 11.12.2019
- Экоактивистка Грета Тунберг названа "Человеком года" по версии журнала Time
- 17:00 11.12.2019
- Квартиры инвалидов с одним опекуном необходимо оборудовать тревожными кнопками - Смолин
- 16:12 11.12.2019
- Российский катер, пропавший полтора месяца назад, найден возле японского Хоккайдо
- 16:00 11.12.2019
- Суд в Кемерове взыскал с собственников ТЦ "Зимняя вишня" 118 млн руб. в пользу потерпевших
- 15:32 11.12.2019
- Кадыров ответил на предложение Сокурова о переосмыслении статуса Героя России
- 15:12 11.12.2019
- Медведев согласился с предложением Минфина снизить порог беспошлинного ввоза посылок
- 15:00 11.12.2019
- Повышение доходов россиян - главная цель всех проектов в экономике, заявил Песков
- 14:32 11.12.2019
- Суд приговорил к 17 годам колонии воспитателя кадетской школы, планировавшего захват УМВД
- 14:12 11.12.2019
- На саммите в Париже не было ни победителей, ни проигравших - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать