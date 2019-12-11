В 2019 году на военную службу в РФ поступили по контракту более 50 тыс. военнослужащих
22:30 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в России в 2019 году, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на сборах со специалистами по кадровой работе, где подвели итоги работы по комплектованию Вооруженных сил РФ.
"На военную службу по контракту принято более 50 тысяч человек, что позволило укомплектовать вооруженные силы подготовленными специалистами, при этом основной акцент сделан на качество отбираемых кандидатов - 70% из них имеют профессиональное образование", - рассказал Панков.
Он добавил, что "сегодняшний военнослужащий по контракту - это профессионал, уверенно владеющий современными образцами вооружения и военной техники".
Кроме того, замминистра обороны затронул на сборах вопросы развития системы военного образования. Он отметил, что в систему подготовки будущих офицеров внедряются все современные достижения военной науки и передовой опыт войск.
Также в сборах принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал- полковник Андрей Картаполов, который рассказал об основных направлениях совместной деятельности кадровых и военно-политических органов.
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