Комитет Совфеда РФ поддержал проект закона об оскорблении граждан чиновниками

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект депутата от партии ЛДПР Александра Старовойтова о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв комитета верхней палаты парламента.

Старовойтов подтвердил изданию получение положительного отзыва Совета Федерации. По его словам, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать.