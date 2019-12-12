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Комитет Совфеда РФ поддержал проект закона об оскорблении граждан чиновниками

07:40 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект депутата от партии ЛДПР Александра Старовойтова о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на отзыв комитета верхней палаты парламента.

Старовойтов подтвердил изданию получение положительного отзыва Совета Федерации. По его словам, к документу есть ряд замечаний и он готов его доработать.

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