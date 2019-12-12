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Стала известна дата премьеры четвертой части фильма "Матрица"

08:10 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила в среду киностудия Warner Bros.

"Warner Bros. объявляет, что "Матрица-4" выйдет 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" киностудии.

Она опубликовала и актерский состав картины. В ней будут заняты Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. Как уточнила киностудия, данный актерский состав пока не является полным.

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