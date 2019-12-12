В Москве в четверг сохранится нулевая температура воздуха
08:20 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями и температура около нуля ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше одного градуса тепла. По области столбики термометров покажут четыре градуса мороза. Юго-восточный ветер не превысит днем 8 м/с, ночью - 10 м/с. Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
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