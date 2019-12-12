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В храме Христа Спасителя началась гражданская панихида по Юрию Лужкову

08:44 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская панихида по скончавшемуся на 84-м году жизни бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову началась утром в четверг в храме Христа Спасителя, на месте уже собрались близкие и знакомые политика.

Как передает корр. ТАСС, территория храма оцеплена, движение по улице Волхонка ограничено, проехать на личном транспорте можно только автобусам и владельцам спецпропусков. Ближайший к храму вестибюль станции метро "Кропоткинская" закрыт до 15:30 мск.

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