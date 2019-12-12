МИД Турции отреагировал на законопроект о санкциях со стороны США из-за покупки С-400

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара осудила принятие комитетом по международным делам сената США законопроекта о введении санкций в отношении Турции из-за турецкой военной операции в Сирии и приобретения российских ЗРС С-400.

В заявлении МИД Турции в четверг этот шаг американских законодателей расценен как "неуважение к суверенным решениям Турции, касающимся национальной безопасности". В документе отмечается, что законопроект наносит "ущерб американо-турецким отношениям".