Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье - исследование
15:32 12.12.2019 Источник: РБК
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Одновременно большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.
Доля семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3%, а в 2018-м уже 51,7%.
Около 4,6% респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше, 5,8%). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях, а также в состоящих только из пенсионеров (7,1%). РБК
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