Во Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы

16:32 Источник: Эхо Москвы

Во Франции не прекращаются акции протеста, несмотря на обещание властей смягчить пенсионную реформу.

Манифестации проходят в Лионе, Бордо, Авиньоне, Марселе и Нанте. В Париже сохраняются проблемы с работой общественного транспорта. В центре французской столицы проходит демонстрация.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями для полицейских и пожарных. Эхо Москвы