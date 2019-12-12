Во Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы
16:32 12.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Во Франции не прекращаются акции протеста, несмотря на обещание властей смягчить пенсионную реформу.
Манифестации проходят в Лионе, Бордо, Авиньоне, Марселе и Нанте. В Париже сохраняются проблемы с работой общественного транспорта. В центре французской столицы проходит демонстрация.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями для полицейских и пожарных. Эхо Москвы
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