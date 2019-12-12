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НОВОСТИ

Во Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы

16:32 12.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Во Франции не прекращаются акции протеста, несмотря на обещание властей смягчить пенсионную реформу.

Манифестации проходят в Лионе, Бордо, Авиньоне, Марселе и Нанте. В Париже сохраняются проблемы с работой общественного транспорта. В центре французской столицы проходит демонстрация.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями для полицейских и пожарных.  Эхо Москвы

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