Дорожная улица в Москве стала полноценным дублером Варшавского шоссе
16:02 12.12.2019
Также стартует движение и по улице Дорожной, которая была реконструирована и стала полноценным четырехполосным дублером Варшавского шоссе. Ранее улица состояла из трех отдельных участков: от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда, и от проектируемого проезда №259 до Сумского проезда.
Эти важные для города дорожные объекты, которые позволят улучшить дорожную ситуацию на юге Москвы, были сданы строителями досрочно.
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