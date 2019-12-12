Дорожная улица в Москве стала полноценным дублером Варшавского шоссе

16:02

В Москве открыто движение транспорта по участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в нынешнем году в мегаполисе удастся построить примерно 100 км дорог: «Как правило, это сложные интересные сооружения с тоннелями, путепроводами, эстакадами и так далее. Один из таких объектов - Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка уже реконструирована, сегодня вводится очередной этап».

Также стартует движение и по улице Дорожной, которая была реконструирована и стала полноценным четырехполосным дублером Варшавского шоссе. Ранее улица состояла из трех отдельных участков: от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда, и от проектируемого проезда №259 до Сумского проезда.

Эти важные для города дорожные объекты, которые позволят улучшить дорожную ситуацию на юге Москвы, были сданы строителями досрочно.

