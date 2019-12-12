Судьба трех человек неизвестна в результате пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
17:12 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека, по уточненным данным, пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, еще 11 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"П уточненным данным, судьба троих неизвестна, 11 пострадавших госпитализированы, одному из них помощь оказана амбулаторно, в реанимации находятся шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об одном пропавшем без вести.
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