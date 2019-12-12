0
0
69
НОВОСТИ

Судьба трех человек неизвестна в результате пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

17:12 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по уточненным данным, пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, еще 11 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"П уточненным данным, судьба троих неизвестна, 11 пострадавших госпитализированы, одному из них помощь оказана амбулаторно, в реанимации находятся шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном пропавшем без вести.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 12.12.2019
России нужны четкие механизмы соблюдения конституционных прав граждан - Путин
0
68
17:00 12.12.2019
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку - СМИ
0
149
16:32 12.12.2019
Во Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы
0
161
16:12 12.12.2019
ОСК проведет внутреннее расследование из-за пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
0
194
16:02 12.12.2019
Дорожная улица в Москве стала полноценным дублером Варшавского шоссе
0
199
16:00 12.12.2019
Ангела Меркель в девятый раз подряд признана самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
0
180
15:32 12.12.2019
Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье - исследование
0
212
15:12 12.12.2019
На Украине заявили о риске дефолта в стране
0
229
15:00 12.12.2019
Инициатива сенаторов США о признании РФ "спонсором терроризма" не поддается логике - МИД
0
240
14:32 12.12.2019
Энергетическую политику ЕС должны определять европейцы, а не США - глава МИД ФРГ
0
301

Возврат к списку