Судьба трех человек неизвестна в результате пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, по уточненным данным, пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, еще 11 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"П уточненным данным, судьба троих неизвестна, 11 пострадавших госпитализированы, одному из них помощь оказана амбулаторно, в реанимации находятся шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном пропавшем без вести.