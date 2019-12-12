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России нужны четкие механизмы соблюдения конституционных прав граждан - Путин

17:40 12.12.2019 Источник: Эхо Москвы

России нужны четкие механизмы соблюдения конституционных прав граждан. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда. По его словам, законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека.  Эхо Москвы

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