0
0
62
НОВОСТИ

Переговоры США и "Талибан" о мирном урегулировании прерваны на несколько дней - СМИ

20:30 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина.

"Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану - прим. ТАСС) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций", - цитирует телеканал Шахина.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:23 12.12.2019
На "Адмирале Кузнецове" продолжается проливка локализованного очага задымления
0
102
19:30 12.12.2019
Для защиты пациентов Минтруд предполагается внести изменения в правила психоневрологических интернатов
0
165
18:30 12.12.2019
США и Китай подошли очень близко к заключению торговой сделки - Трамп
0
207
17:40 12.12.2019
России нужны четкие механизмы соблюдения конституционных прав граждан - Путин
0
246
17:12 12.12.2019
Судьба трех человек неизвестна в результате пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
0
281
17:00 12.12.2019
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку - СМИ
0
342
16:32 12.12.2019
Во Франции не прекращаются акции протеста из-за пенсионной реформы
0
316
16:12 12.12.2019
ОСК проведет внутреннее расследование из-за пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов"
0
320
16:02 12.12.2019
Дорожная улица в Москве стала полноценным дублером Варшавского шоссе
0
328
16:00 12.12.2019
Ангела Меркель в девятый раз подряд признана самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
0
300

Возврат к списку