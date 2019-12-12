Переговоры США и "Талибан" о мирном урегулировании прерваны на несколько дней - СМИ
20:30 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина.
"Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану - прим. ТАСС) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций", - цитирует телеканал Шахина.
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