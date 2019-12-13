Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам
11:05 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам. Это положение было оформлено как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.
Поправка была внесена председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и другими депутатами. В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 г. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года, уточнил ранее Володин в беседе с журналистами.
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