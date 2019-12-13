Курилки могут вернуться в аэропорты в начале 2020 года
11:20 13.12.2019 Источник: Известия
Утвержденный Госдумой законопроект о возвращении курилок в российские аэропорты может вступить в силу уже в начале 2020 года. Пассажирам не придется платить за вход в курилки, рассказали «Известиям» рассказали представители Шереметьево и Пулково.
Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции.
Во многих аэропортах такие спецкомнаты сохранились еще со времен отсутствия запрета на курение, поэтому вернутся курилки максимально быстро.
Вступить в силу закон может в конце этого года либо в начале 2020-го.
Однако для начала документ должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом.
Изначально сенаторы были против возвращения курительных комнат в аэропорты, но затем изменили свою точку зрения. Тем не менее, по словам источника «Известий» на рынке, Совфед может рассмотреть проект на последнем заседании 23 декабря.
При этом риск, что закон в итоге будет отклонен, сохраняется.
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