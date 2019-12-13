Переговоры по транзиту газа через Украину в Вене прошли "относительно успешно"
18:15 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по транзиту газа в Вене прошли успешно, стороны продолжают работать. Об этом сообщил корр. ТАСС исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
"Относительно успешно, мы продолжаем работу, - сказал Витренко на вопрос ТАСС, как прошли переговоры. - Мы продолжаем работу. Это уже успех".
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