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Переговоры по транзиту газа через Украину в Вене прошли "относительно успешно"

18:15 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по транзиту газа в Вене прошли успешно, стороны продолжают работать. Об этом сообщил корр. ТАСС исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Относительно успешно, мы продолжаем работу, - сказал Витренко на вопрос ТАСС, как прошли переговоры. - Мы продолжаем работу. Это уже успех".

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