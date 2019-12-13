Борис Джонсон: Я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать правительство после прошедших в стране 12 декабря парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в пятницу перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

"Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента", - сказал Джонсон.