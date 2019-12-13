0
0
148
НОВОСТИ

Борис Джонсон: Я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство

18:35 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать правительство после прошедших в стране 12 декабря парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в пятницу перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

"Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента", - сказал Джонсон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:53 13.12.2019
Мединский сказал, что "надо переломить ситуацию" с привычкой зрителя ходить на голливудские фильмы
0
38
19:00 13.12.2019
Трамп: Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем
0
126
18:23 13.12.2019
Завершен первый этап строительства высокотехнологичного ЭкоТехноПарка «Калуга»
0
159
18:15 13.12.2019
Переговоры по транзиту газа через Украину в Вене прошли "относительно успешно"
0
238
17:40 13.12.2019
Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре внесен в Госдуму
0
230
17:12 13.12.2019
Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за одиннадцать лет
0
284
17:00 13.12.2019
Оставивший пост иркутский губернатор объяснил причину своей отставки
0
251
16:32 13.12.2019
Дорожные камеры снизили количество ДТП в Москве на 23% с 2010 года
0
258
16:12 13.12.2019
Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка "Калуга"
0
269
16:00 13.12.2019
Большинство россиян променяло бы новогодний корпоратив на премию
0
290

Возврат к списку