Борис Джонсон: Я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство
18:35 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать правительство после прошедших в стране 12 декабря парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в пятницу перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.
"Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента", - сказал Джонсон.
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