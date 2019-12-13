Мединский сказал, что "надо переломить ситуацию" с привычкой зрителя ходить на голливудские фильмы
19:53 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России. Как он считает, нужно "переломить привычку" соотечественников ходить на это кино.
"Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет", - сказал Мединский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, у людей есть "привычка ходить на голливудское кино". "Надо переломить ситуацию", - подчеркнул Мединский.
НОВОСТИ
- 19:00 13.12.2019
- Трамп: Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем
- 18:35 13.12.2019
- Борис Джонсон: Я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство
- 18:23 13.12.2019
- Завершен первый этап строительства высокотехнологичного ЭкоТехноПарка «Калуга»
- 18:15 13.12.2019
- Переговоры по транзиту газа через Украину в Вене прошли "относительно успешно"
- 17:40 13.12.2019
- Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре внесен в Госдуму
- 17:12 13.12.2019
- Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за одиннадцать лет
- 17:00 13.12.2019
- Оставивший пост иркутский губернатор объяснил причину своей отставки
- 16:32 13.12.2019
- Дорожные камеры снизили количество ДТП в Москве на 23% с 2010 года
- 16:12 13.12.2019
- Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка "Калуга"
- 16:00 13.12.2019
- Большинство россиян променяло бы новогодний корпоратив на премию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать