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Киеву нужно усилить позиции перед следующим саммитом Нормандской четверки - МИД Украины

23:00 13.12.2019 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что следующая встреча в "Нормандском формате" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля - ровно четыре месяца (со встречи лидеров стран "Нормандского формата" в Париже 9 декабря - ИФ), но мы готовимся на апрель", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер". По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу.

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