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К испытаниям готова новейшая высокоточная ракета "Монолит"- разработчик

10:00 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета "Монолит" калибра 122 мм, разрабатываемая концерном "Техмаш" (входит в Ростех) на замену неуправляемой авиационной ракете (НАР) С-13, готова к проведению государственных испытаний. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Работа ведется. Детализировать пока рано. Это закрытый проект. Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний", - сказал Лепин, отвечая на вопрос о ходе работ над ракетой "Монолит".

"Монолит" - новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета в калибре 122 мм. Является продолжением работ по ракете "Бронебойщик" (согласно данным открытых источников, этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм).



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