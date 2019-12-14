К 10 годам лишения свободы за коррупцию приговорен экс-президент Судана

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Судана Омар аль-Башир был приговорен в субботу к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции.

Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал "Аль-Хадас".



