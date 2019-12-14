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О ликвидации Киевского патриархата официально объявил глава раскольнической церкви

20:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в субботу официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - написал он на странице в "Фейсбуке". Зоря уточнил, что состоявшееся мероприятие прошло в Софии Киевской и было посвящено первой годовщине создания ПЦУ.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором под эгидой Константинопольского патриархата из неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата - была создана ПЦУ. Однако уже 14 мая этого года глава Киевского патриархата Филарет объявил, что его церковь продолжает существовать, а себя назвал действующим патриархом. В свою очередь ПЦУ 24 мая выразила поддержку своему главе Епифанию, который 29 мая распорядился считать недействительными документы Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. Позже в ПЦУ приняли решение подчинить себе все приходы и монастыри Киевского патриархата.

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