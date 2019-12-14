Юрий Беляев, олимпийский чемпион 1956 года, скончался на 86-м году жизни
20:45 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победитель летних Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс- служба московского ЦСКА.
"Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР - 1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста", - говорится в заявлении пресс-службы.
На Олимпийских играх 1956 года Беляев входил в состав команды СССР, но не провел на турнире ни одного матча.
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