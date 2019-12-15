Председателем партии "Яблоко" избран Николай Рыбаков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Николай Рыбаков, занимавший пост заместителя председателя "Яблока", возглавил партию. Соответствующее решение в воскресенье принято на съезде "Яблока" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда", - сказали в пресс-службе.