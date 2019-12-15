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Китай отложил введение дополнительных пошлин на импорт из США

09:15 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе автомобили и автозапчасти. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

"Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из Соединенных Штатов временно откладывается с 12:01 по местному времени (07:01 мск - прим. ТАСС). Изначально запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении, ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.

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