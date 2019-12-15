В Севастополе пошел ко дну плавдок со списанной подводной лодкой

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно- промышленном комплексе.

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал один из собеседников ТАСС.