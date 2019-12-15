Российские ученые, похоже, нашли способ диагностировать шизофрению по анализу крови
10:40 15.12.2019 Источник: Интерфакс
Ученые НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и их московские коллеги нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременной диагностики этого заболевания, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Ученые проанализировали сыворотку крови пациентов, страдающих шизофренией, биполярным аффективным расстройством (БАР), и здоровых людей. Все больные с психическими расстройствами были госпитализированы в стадии обострения и еще не начали проходить лечение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в современной медицинской практике психиатр делает заключение о диагнозе исключительно на основании клинической картины и своего опыта, "анализа на шизофрению" не существует.
НОВОСТИ
- 10:20 15.12.2019
- Затоновушая в Севастополе списанная подложка всплыла на поверхность
- 09:45 15.12.2019
- В Севастополе пошел ко дну плавдок со списанной подводной лодкой
- 09:15 15.12.2019
- Китай отложил введение дополнительных пошлин на импорт из США
- 09:01 15.12.2019
- Польша не хочет стать жертвой противостояния Запада и России - офис президента
- 09:00 15.12.2019
- Председателем партии "Яблоко" избран Николай Рыбаков
- 08:56 15.12.2019
- Погода в Москве в воскресенье: теплый декабрь продолжается...
- 20:45 14.12.2019
- Юрий Беляев, олимпийский чемпион 1956 года, скончался на 86-м году жизни
- 20:15 14.12.2019
- О ликвидации Киевского патриархата официально объявил глава раскольнической церкви
- 19:45 14.12.2019
- Президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией всех видов
- 19:15 14.12.2019
- На учениях военный отразили атаку условного противника применив комплекс "Искандер"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать