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Российские ученые, похоже, нашли способ диагностировать шизофрению по анализу крови

10:40 15.12.2019 Источник: Интерфакс

Ученые НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и их московские коллеги нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременной диагностики этого заболевания, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Ученые проанализировали сыворотку крови пациентов, страдающих шизофренией, биполярным аффективным расстройством (БАР), и здоровых людей. Все больные с психическими расстройствами были госпитализированы в стадии обострения и еще не начали проходить лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в современной медицинской практике психиатр делает заключение о диагнозе исключительно на основании клинической картины и своего опыта, "анализа на шизофрению" не существует.

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