Экс-президент Украины Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах

13:00 Источник: Газета.Ru

На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба изданию «Страна.ua».

Ранее Госбюро завело уголовное производство по подозрению в госизмене Порошенко при подписании им минских соглашений по урегулированию в Донбассе. По словам Трубы, сегодня уголовных дел уже 15, каждое из них сложное. Расследованием всех дел занимается семь следователей.