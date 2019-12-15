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НОВОСТИ

Экс-президент Украины Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах

13:00 15.12.2019 Источник: Газета.Ru

На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба изданию «Страна.ua».

Ранее Госбюро завело уголовное производство по подозрению в госизмене Порошенко при подписании им минских соглашений по урегулированию в Донбассе. По словам Трубы, сегодня уголовных дел уже 15, каждое из них сложное. Расследованием всех дел занимается семь следователей.

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