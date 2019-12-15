Экс-президент Украины Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах
13:00 15.12.2019 Источник: Газета.Ru
На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба изданию «Страна.ua».
Ранее Госбюро завело уголовное производство по подозрению в госизмене Порошенко при подписании им минских соглашений по урегулированию в Донбассе. По словам Трубы, сегодня уголовных дел уже 15, каждое из них сложное. Расследованием всех дел занимается семь следователей.
НОВОСТИ
- 14:10 15.12.2019
- Стерджен - Джонсону: Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли
- 13:30 15.12.2019
- СЖР зафиксировал более 200 случаев нарушения прав журналистов
- 12:08 15.12.2019
- Сирия в 2019 году стала самым опасным местом для работы журналистов - данные CPJ
- 10:40 15.12.2019
- Российские ученые, похоже, нашли способ диагностировать шизофрению по анализу крови
- 10:20 15.12.2019
- Затоновушая в Севастополе списанная подлодка всплыла на поверхность
- 09:45 15.12.2019
- В Севастополе пошел ко дну плавдок со списанной подводной лодкой
- 09:15 15.12.2019
- Китай отложил введение дополнительных пошлин на импорт из США
- 09:01 15.12.2019
- Польша не хочет стать жертвой противостояния Запада и России - офис президента
- 09:00 15.12.2019
- Председателем партии "Яблоко" избран Николай Рыбаков
- 08:56 15.12.2019
- Погода в Москве в воскресенье: теплый декабрь продолжается...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать