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Член ПАСЕ выступил за включение делегаций Донбасса в переговоры на высшем уровне

20:11 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.

"В переговорах в формате "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник - это отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - сказал Оэмэ.

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