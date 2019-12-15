Член ПАСЕ выступил за включение делегаций Донбасса в переговоры на высшем уровне
20:11 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.
"В переговорах в формате "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник - это отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - сказал Оэмэ.
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