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Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян

10:05 16.12.2019 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Парламентарий таким образом отреагировал на законопроект о госязыке, вненсенный на рассмотрение в Раду, согласно которому предусматривается применение только украинского языка почти во всех областях жизни.

Он считает, что данный документ привнесет элемент разъединения, а не объединения Украины.

«Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России», — сказал Павленко.

По его мнению, это является преимуществом Украины.  Газета.Ru

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