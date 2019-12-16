Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян

10:05 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко выразил уверенность, что Жители Украины якобы знают русский язык лучше, чем россияне. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Парламентарий таким образом отреагировал на законопроект о госязыке, вненсенный на рассмотрение в Раду, согласно которому предусматривается применение только украинского языка почти во всех областях жизни.



Он считает, что данный документ привнесет элемент разъединения, а не объединения Украины.



«Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да мы можем защищать русскоговорящее население в России», — сказал Павленко.



По его мнению, это является преимуществом Украины. Газета.Ru

