Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней
11:05 16.12.2019 Источник: Интерфакс
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в понедельник подписал кредитное соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении суверенного срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней, сообщается в пресс-релизе Минфина.
"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - подчеркивается в сообщении.
В пресс-релизе поясняется, что "кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем".
Как сообщалось, в соответствии с указом президента Белоруссии кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) привлекается сроком на 5 лет.
НОВОСТИ
- 11:43 16.12.2019
- Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
- 11:32 16.12.2019
- Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим
- 11:20 16.12.2019
- Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть
- 11:00 16.12.2019
- В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"
- 10:32 16.12.2019
- Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств
- 10:20 16.12.2019
- Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
- 10:05 16.12.2019
- Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян
- 10:00 16.12.2019
- Назвали самые востребованные в 2020 году профессии
- 09:32 16.12.2019
- Путин подписал закон, расширяющий территорию действия налога для самозанятых
- 09:20 16.12.2019
- США в тайне выдворили двух дипломатов КНР - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать