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Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней

11:05 16.12.2019 Источник: Интерфакс

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович в понедельник подписал кредитное соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о предоставлении суверенного срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней, сообщается в пресс-релизе Минфина.

"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что "кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем".

Как сообщалось, в соответствии с указом президента Белоруссии кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) привлекается сроком на 5 лет.

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