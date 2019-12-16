Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу "Феникс", текст которого в понедельник приводит агентство САНА.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что происходит с добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат нефтью, Асад указал, что "сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции".