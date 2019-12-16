У Владимира Путина запланирован визит в Израиль в январе будущего года

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента России Владимира Путина в Израиль в январе готовится, но Москве неизвестно, приедет ли туда также лидер США Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться во время этого визита встреча глав России и США.

"Нам неизвестно о том, что там [в Израиле] будет Трамп, но поездка президента России действительно готовится и прорабатывается", - сказал на это представитель Кремля.