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У Владимира Путина запланирован визит в Израиль в январе будущего года

13:20 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента России Владимира Путина в Израиль в январе готовится, но Москве неизвестно, приедет ли туда также лидер США Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться во время этого визита встреча глав России и США.

"Нам неизвестно о том, что там [в Израиле] будет Трамп, но поездка президента России действительно готовится и прорабатывается", - сказал на это представитель Кремля.

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