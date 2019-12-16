В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
14:12 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные сообщили, что в зданиях пяти вокзалов в Москве заложены взрывные устройства, проводится проверка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.
Ранее в понедельник все аэропорты Москвы получили сообщения с угрозами взрывов. "Вслед за аэропортами неизвестный сообщил о взрывчатке в зданиях Киевского, Ленинградского, Курского, Белорусского и Павелецкого вокзалов, на месте работают сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.
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