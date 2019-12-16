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Русский музей больше не будет продавать шоколад с портретом Сталина

15:32 16.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Русский музей снял с продажи шоколад с портретом Сталина. Фотографию десерта с изображением советского лидера опубликовал посетитель учреждения Вадим Фиалко у себя на странице в Facebook.

Мужчина рассказал, что пришёл в кафе в корпус Бенуа и заказал кофе. Официантка ответила, что «к капучино положен Сталин». В пресс-службе Русского музея сообщили радиостанции «Говорит Москва», что уже сняли шоколад с продажи.

«Арендаторы кафе закупили шоколад из серии «Лица России». С музеем этот вопрос предварительно не согласовывался, поэтому было принято решение убрать их с продажи сейчас».

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