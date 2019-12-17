Медведев соберет совещание по решению жилищных проблем детей-сирот
07:12 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Закон требует от властей регионов предоставлять повзрослевшим детям-сиротам, не имеющим жилья, благоустроенные жилые помещения. По данным Министерства просвещения РФ, на данный момент общая очередь на такое жилье - 277 тысяч человек, а тех, кому уже исполнилось на 1 декабря 18 лет, - 186 тысяч. Для того, чтобы одномоментно всех тех, кто стоит на очереди с 18 лет, обеспечить квартирами, потребуется 247 млрд рублей. В 2019 году из бюджета на решение этой проблемы выделено 7 миллиардов 100 миллионов рублей, со стороны регионов - порядка 28 миллиардов рублей.
Озабоченность данной ситуацией высказывала Счетная палата России, по данным которой повзрослевшие дети-сироты ждут жилье по 10-15 лет. С этой информацией согласен и президент России Владимир Путин. В мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта он отмечал, что почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. По его словам, решение этих вопросов сейчас относится к компетенции регионов, но должным образом там не работает. Глава государства указал, что для решения проблемы может быть принята отдельная программа.
Позже он оформил поручения правительству, в которых предписывалось представить предложения по разработке программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривающей дифференцированный подход к обеспечению их жилыми помещениями. Также кабинету министров надлежит представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-сирот.
В нынешнем совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виталий Мутко, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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