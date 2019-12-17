Банки решили ударить по будущему российской нефти
08:53 17.12.2019 Источник: Lenta.ru
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs объявил об ужесточении политики финансирования проектов, связанных с добычей ископаемого топлива. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В том числе речь идет об арктической нефти, которую называют будущим российской нефтяной промышленности. Ударить по таким проектам в банке решили после того, как переговоры по климату в Мадриде провалились. Эта ситуация, пишет Bloomberg, подорвала принципы Парижского соглашения от 2015 года.
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