Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демократический партии
07:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.
"Бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие", - сказал он.
"Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", - убежден Трамп, говоря о выборах 2016 года, по итогам которых он занял пост президента. "Это вы вмешиваетесь в американские выборы, это вы подрываете американскую демократию, мы же не сделали ничего плохого, вообще ничего. Это просто предлог. Это вы нарушаете закон и приносите боль и страдание нашей республике ради своих собственных личных и партийных интересов", - заявил он, обращаясь к демократам.
Хозяин Белого дома также выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) теперь лишится своего места в Конгрессе по итогам выборов 2020 года. "Они (демократы - прим. ТАСС) обесценили его (импичмент - прим. ТАСС)", - сказал он. "Но я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста", - подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, потому что убежден в своей невиновности. "Не знаю, как вы, а я прекрасно себя чувствую", - сказал он. "Я не беспокоюсь. Это всегда хорошо: когда ты не сделал ничего плохого, а против тебя начинают импичмент, такое, возможно, навсегда войдет в историю", - заявил американский лидер.
НОВОСТИ
- 15:00 18.12.2019
- Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
- 09:32 18.12.2019
- Россия не собирается пускать иностранные военные корабли на Северный морской путь
- 09:00 18.12.2019
- Турция намерена открыть военно-морскую базу на севере Кипра
- 20:00 17.12.2019
- Непрофессиональных действий между ВС РФ и США в зоне Тихого океана нет - Пентагон
- 14:00 17.12.2019
- Двигатель отказал у военного самолета Ту-22 в Астраханской области
- 09:05 17.12.2019
- Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
- 09:00 17.12.2019
- В Средиземном море начались совместные военные учения РФ и Сирии
- 16:00 16.12.2019
- Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
- 15:00 16.12.2019
- Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
- 13:32 16.12.2019
- Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать