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Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демократический партии

07:00 19.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.

"Бездельники-демократы <...> открыто выражают свою глубокую ненависть <...> к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие", - сказал он.

"Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", - убежден Трамп, говоря о выборах 2016 года, по итогам которых он занял пост президента. "Это вы вмешиваетесь в американские выборы, это вы подрываете американскую демократию, мы же не сделали ничего плохого, вообще ничего. Это просто предлог. Это вы нарушаете закон и приносите боль и страдание нашей республике ради своих собственных личных и партийных интересов", - заявил он, обращаясь к демократам.

Хозяин Белого дома также выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) теперь лишится своего места в Конгрессе по итогам выборов 2020 года. "Они (демократы - прим. ТАСС) обесценили его (импичмент - прим. ТАСС)", - сказал он. "Но я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что не беспокоится по поводу своих дальнейших перспектив, потому что убежден в своей невиновности. "Не знаю, как вы, а я прекрасно себя чувствую", - сказал он. "Я не беспокоюсь. Это всегда хорошо: когда ты не сделал ничего плохого, а против тебя начинают импичмент, такое, возможно, навсегда войдет в историю", - заявил американский лидер.

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