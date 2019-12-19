0
0
122
НОВОСТИ

"Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska

08:45 19.12.2019

«Поляки не хотят российского газа». С таким заголовком на первой полосе вышла Gazeta Polska. Издание перепечатало результаты опроса, проведенного госкомпанией PGNiG, и взяло интервью у ее президента Петра Возняка.

«Поляки ожидают отказа от российского газа. Таков ответ 84% респондентов. Они ожидают развития сотрудничества с другими поставщиками. Через три года закончится "ямальский" контракт. После 2022 года мы будет полностью независимы от России, говорит президент PGNiG Петр Возняк», — такую краткую выжимку газетного интервью приводит польская госкомпания на своей странице в Twitter. ИА EADaily

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 19.12.2019
Журналистов попросили не использовать большие плакаты на пресс-конференции Путина
0
17
09:20 19.12.2019
В четырех регионах Дальнего Востока эвакуировали более 90 детских садов
0
54
09:05 19.12.2019
Глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
0
34
09:00 19.12.2019
России рекомендовали обратить внимание на незаконное богатство чиновников
0
95
08:39 19.12.2019
ЕС в 2020 году примет по программе переселения более 30 тысяч беженцев
0
106
08:30 19.12.2019
Нефтяной рынок защитил российскую валюту от снижения
0
128
08:26 19.12.2019
Глава МИД Китая заявил о несокрушимости доверия между Пекином и Москвой
0
122
08:22 19.12.2019
Фанаты "Барселоны" подрались со сторонниками независимости Каталонии
0
121
08:15 19.12.2019
Украинский тяжелоатлет отстранен на два года за допинг на Играх-2012
0
133
08:08 19.12.2019
Вероятность подписания нового контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю - "Нафтогаз"
0
168

Возврат к списку