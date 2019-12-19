"Поляки не хотят российского газа" - Gazeta Polska
08:45 19.12.2019
«Поляки не хотят российского газа». С таким заголовком на первой полосе вышла Gazeta Polska. Издание перепечатало результаты опроса, проведенного госкомпанией PGNiG, и взяло интервью у ее президента Петра Возняка.
«Поляки ожидают отказа от российского газа. Таков ответ 84% респондентов. Они ожидают развития сотрудничества с другими поставщиками. Через три года закончится "ямальский" контракт. После 2022 года мы будет полностью независимы от России, говорит президент PGNiG Петр Возняк», — такую краткую выжимку газетного интервью приводит польская госкомпания на своей странице в Twitter. ИА EADaily
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