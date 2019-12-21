ПФР выплатит январские пенсии в декабре

08:40 Источник: РБК

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года. Соответствующее решение было принято 20 декабря на заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР), сообщается на сайте организации.

Для тех, кто получает пенсии по почте, ПФР произведет выплату средств 25 декабря, а на банковские счета — 27 декабря. При этом некоторым пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, средства зачислят 30 декабря. Для пенсионеров, получающих выплаты по почте, доставку средств организуют по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года. РБК