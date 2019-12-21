В 30 российских городах пройдет молитвенное стояние против законопроекта о домашнем насилии
12:00 21.12.2019 Источник: Интерфакс
Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в субботу в 30 городах России, сообщили журналистам организаторы.
Авторами инициативы - молитвенных стояний "За семью" - выступили православные, просемейные, родительские и патриотические организации.
В Москве такая акция пройдет в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах.
"На протяжении многих веков, когда нашей стране угрожала опасность, и она стояла на грани уничтожения, русские люди вставали на молитву Пресвятой Богородице, небесной покровительнице России. Сейчас, на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, нам с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом семейно-бытовом насилии, который уничтожит институт семьи", - заявил журналистам координатор общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.
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