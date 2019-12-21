В 30 российских городах пройдет молитвенное стояние против законопроекта о домашнем насилии

12:00 Источник: Интерфакс

Акции людей, не согласных с положениями законопроекта о семейно-бытовом насилии, состоятся в субботу в 30 городах России, сообщили журналистам организаторы.

Авторами инициативы - молитвенных стояний "За семью" - выступили православные, просемейные, родительские и патриотические организации.

В Москве такая акция пройдет в 13:00 в храме Воскресения Христова в Кадашах.

"На протяжении многих веков, когда нашей стране угрожала опасность, и она стояла на грани уничтожения, русские люди вставали на молитву Пресвятой Богородице, небесной покровительнице России. Сейчас, на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, нам с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом семейно-бытовом насилии, который уничтожит институт семьи", - заявил журналистам координатор общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.