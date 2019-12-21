Соглашение с "Нафтогазом" включает отзыв исков, выплату по решению арбитража - Миллер

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража. Об этом журналистам сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", - сказал Миллер.

Он добавил, что "соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража".