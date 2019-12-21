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Родченков вмешивался в базу Московской антидопинговой лаборатории - СКР

17:30 21.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Следственный комитет утверждает, что экс-глава РУСАДА Григорий Родченков вмешивался в базу Московской антидопинговой лаборатории. Такие выводы СКР сделал по итогам проверки, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко добавила, что иностранные партнеры препятствуют также допросу Родченкова, даже посредством видеосвязи.

Ранее WADA наложила серьезные санкции на Россию из-за того, что в переданную ей базу данных были внесены изменения. Утверждается, что они вносились в то время, когда база была изъята Следственным комитетом и находилась под его контролем.  Эхо Москвы

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